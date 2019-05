POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Radfahrerin; Ingersheim: Diebstahl von Alufelgen und Reifen; Bietigheim-Bissingen: Wohnungsbrand verhindert

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Radfahrerin

Die Verkehrspolizei Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf dem Parkplatz der Sporthalle am Bruchwald im Marbacher Weg am Mittwoch gegen 07:15 Uhr ereignet hat. Ein elfjähriges Mädchen fuhr mit ihrem Fahrrad auf den Parkplatz und wurde dabei vom unbekannten Fahrer eines weißen SUV touchiert, der zügig vom Parkplatz fuhr. Die Elfjährige kam zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Ohne sich um das am Boden liegende Mädchen zu kümmern, machte sich der unbekannte Fahrer aus dem Staub. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Ingersheim: Diebstahl von Alufelgen und Reifen

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in Ingersheim zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 18:20 Uhr Alu-Kompletträder im Wert von etwa 3.000 Euro. Der Täter montierte die Räder von einem Audi A3 ab, der auf dem Parkplatz hinter einer Werkstatt in der Talstraße abgestellt war. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Bietigheim-Bissingen: Wohnungsbrand verhindert

Eine vergessene Mahlzeit löste Donnerstagnachmittag gegen 11:30 Uhr einen Feuerwehr- und Rettungswageneinsatz in der Berliner Straße in Bietigheim aus. Ein 73-Jähriger hatte seine Wohnung verlassen und den Herd nicht ausgeschaltet. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung, so dass der Rauchmelder ausgelöst wurde. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften an und belüftete die Wohnung. Durch die Unachtsamkeit entstand kein Personen- oder Sachschaden.

