POL-LB: Leonberg: Fußgänger schlägt auf fahrenden PKW ein; Sindelfingen: Einbruch in Gaststätte

Leonberg: Fußgänger schlägt auf fahrenden PKW ein

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich am Samstag gegen 17:00 Uhr in der Ditzinger Straße in Leonberg ereignet hat. Ein 80-jähriger Fahrer eines Porsche fuhr ortseinwärts und verließ den Kreisverkehr als ein bislang unbekannter Täter vom Gehweg auf die Fahrbahn trat. Der Unbekannte schlug anschließend mit voller Kraft auf den hinteren rechten Kotflügel des vorbeifahrenden Porsche. Nach der Tat flüchtete er in Richtung Haydnstraße. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Sindelfingen: Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter trieben am Montag zwischen 03.30 Uhr und 06:30 Uhr ihr Unwesen in einer Gaststätte in der Calwer Straße in Sindelfingen. Sie hebelten die Eingangstüre auf und betraten die Gasträume. Dort machten sie sich an einem Geldspielautomaten und einer Metallkasse zu schaffen. Die Einbrecher ließen insgesamt eine vierstellige Summe an Bargeld mitgehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Vermutlich dieselben Täter versuchten die Eingangstüre einer weiteren Gaststätte in der Calwer Straße aufzubrechen und verursachten hierbei einen Sachschaden von etwa 500 Euro . Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0.

