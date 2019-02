Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 07:00 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter die Terrassentür des Kindergartens in der Rankbachstraße in Renningen auf. Im ersten Stock öffnete er gewaltsam Schränke und flüchtete anschließend wieder über die Terrassentüre. Nach bisherigen Erkenntnissen ist dem Einbrecher nichts Stehlenswertes in die Hände gefallen. Er richtete allerdings Sachschaden von etwa 800 Euro an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Renningen, Tel.: 07159/8045-0, zu melden.

