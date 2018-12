POL-LB: Verkehrsunfall in Nufringen

Ludwigsburg (ots) - B 14/Nufringen: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall nach vorangegangener Schlägerei

Vier Leichtverletzte und etwa 20.000 Euro Sachschaden forderte am frühen Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall an der Einmündung der K 1068 in die B 14 bei Nufringen. Gegen 04:20 Uhr war der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen auf dem Gelände einer Tankstelle an der B 14 am Stadtrand von Herrenberg gemeldet worden. Noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzung flüchteten vier mutmaßlich Beteiligte mit einem Mercedes auf der B 14 in Richtung Nufringen. Nach etwa 1500 Metern fuhr die 22-jährige Fahrerin des Mercedes vermutlich bei Rotlicht in den Einmündungsbereich der K 1068 ein und stieß dort mit dem Sattelzug eines 34-Jährigen zusammen. Beim Zusammenstoß zogen sich die 22-Jährige und ihre drei Mitfahrer leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Bei der 22-Jährigen stellten Polizeibeamte Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest und veranlassten die Entnahme einer Blutprobe. Sie ist nach polizeilichen Ermittlungen zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Für die Unfallaufnahme musste die B 14 bis 05:20 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, bevor die Strecke um 06:00 Uhr wieder freigegeben wurde.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell