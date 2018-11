POL-LB: Schönaich: Wohnungseinbruch; Gärtringen: Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots) - Schönaich: Wohnungseinbruch

Nach Einschlagen eines Fensters ist ein unbekannter Täter zwischen Sonntag und Mittwoch in ein Wohnhaus in der Schönaicher Tulpenstraße eingestiegen und durchsuchte dort verschiedene Zimmer. Ob ihm dabei Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben sich zu melden.

Gärtringen: Auffahrunfall

Rund 17.000 Euro Sachschaden forderte am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1075 zwischen Deckenpfronn und Gärtringen. Die 58-jährige Fahrerin eines Opel hatte gegen 09:00 Uhr aufgrund eines auf der Fahrbahn stehenden Autos angehalten und auch eine nachfolgende 23-Jährige hielt daraufhin mit ihrem Renault an. Eine 80-jährige Frau erkannte die Situation zu spät und schob mit ihrem Renault die beiden stehenden Fahrzeuge aufeinander. Verletzt wurde dabei niemand.

