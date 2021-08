Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Falsche Rolex geraubt

Karlsruhe (ots)

Am Freitagabend kam es in der Pforzheimer Straße in Ettlingen zu einem Raubdelikt. Demnach sei der 19-jährige Geschädigte gegen 20.40 Uhr in Höhe der Autohäuser auf eine fünfköpfige Personengruppe getroffen. Eine männliche Person aus der Gruppe hätte ihn angesprochen und zunächst nach dem Mobiltelefon gefragt. Im Verlauf sei der Unbekannte dem 19-Jährigen gefolgt und hätte nach seinem Arm gegriffen. Trotz Gegenwehr schaffte es der unbekannte Täter die Uhr des Geschädigten zu entreißen und anschließend zu flüchten. Laut Angaben des 19-Jährigen handelte es sich um eine gefälschte Rolex-Uhr im Wert von etwa 30 Euro. Er beschrieb den Täter als geschätzt 1,80 Meter groß, zwischen 17 und 18 Jahre alt mit schwarzen Haaren und Vollbart. Die vier Begleitpersonen hätten sich nicht am Tatgeschehen beteiligt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 6665555 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

