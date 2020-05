Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Langensteinbach - Unbekannter richtet sich häuslich in Pferdeanhänger ein

Karlsruhe (ots)

Nicht schlecht staunten die Beamten des Polizeireviers Ettlingen, als sie am Dienstagabend durch einen Zeugen darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sich eine fremde Person in einem in Langensteinbach abgestellten Pferdeanhänger häuslich eingerichtet hat. Bei der Überprüfung des "neuen Heimes" war der neue Bewohner allerdings nicht anzutreffen. Freundlicherweise hatte er in seinem frisch eingerichteten Hausstand seinen Ausweis hinterlegt. Die Beamten hinterließen ebenfalls ihre Namen und forderten den Unbekannten auf, sich bei der Polizei zu melden.

