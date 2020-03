Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Eggenstein-Leopoldshafen - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Karlsruhe (ots)

Am Mittwochabend gegen 22 Uhr wurden in Eggenstein-Leopoldshafen, Ecke Bahnhofstraße/Jahnstraße, vier Jugendliche beobachtet, wie sie sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit, konnten keine Personen mehr angetroffen werden. Am Automaten waren frische Hebelspuren festzustellen. Im danebenstehenden Raucherzelt wurde eine Sporttasche mit Schraubendreher und Handschuhen aufgefunden. Personen, die verdächtige Beobachtungen im dortigen Bereich gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Hardt, Telefon 07247/980860, in Verbindung zu setzen.

