Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Einbruch in Büroräumlichkeiten

Bad Herrenalb (ots)

Bislang unbekannte Täter stiegen im Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 09:30 Uhr, in der Straße Sägwasenplatz in Bad Herrenalb in Büroräumlichkeiten ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten mehrere Räume. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Möglicherweise steht der Einbruch in Zusammenhang mit drei weiteren Einbrüchen, welche bereits gestern vermeldet wurden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4459002

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw unter 07051/1610 in Verbindung zu setzen.

