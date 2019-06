Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Straubenhardt- Mann sprüht in Gaststätte mit Pfefferspray

Straubenhardt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagmorgen in einer Gaststätte an der Hauptstraße mehrere Personen mit Pfefferspray leicht verletzt. Gegen 3.45 Uhr geriet ein 25-Jähriger mit dem Unbekannten in Streit, als dieser plötzlich das Pfefferspray zog und gezielt auf seinen Gegner sprühte. Die Umstehenden wurden von dem Sprühnebel getroffen und mussten unter anderem wegen Augenreizungen behandelt werden. Der Mann, der mit einem portugiesischen Fußballtrikot bekleidet war, suchte das Weite. Die Beamten des Polizeipostens Straubenhardt haben die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell