Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Pkw macht sich selbstständig - mehrere tausend Euro Schaden

Pforzheim (ots)

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte in der Nacht auf Montag zumindest indirekt die 42-jährige Fahrerin eines Opels, indem sie ihr Auto beim Parken nicht ausreichend sicherte und sich dieses in der Folge selbstständig machte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen parkte die 42-Jährige kurz nach 02:00 Uhr ihren Opel in der Meisenstraße ab. Dabei sicherte sie ihr Auto offenbar nicht ausreichend, woraufhin sich das Fahrzeug auf der abschüssigen Straße von selbst in Bewegung setzte. Der Pkw bahnte sich in der Folge seinen Weg zwischen einem geparkten Toyota und einer Mauer hindurch und durchbrach anschließend eine Hecke, bevor die Fahrt letztlich an einer Garage endete.

Insgesamt entstand durch den Unfallhergang an den beiden beteiligten Fahrzeugen sowie an der Mauer, der Hecke und der Garage ein Sachschaden in Höhe etwa 4.000 Euro. Da keine Personen direkt beteiligt waren, kam glücklicherweise auch niemand zu Schaden.

Florian Herr, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell