Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Unbekannte Täter brechen in Vereinsheim ein und verwüsten Innenraum

Karlsruhe (ots)

Im Karlsruher Stadtteil Knielingen brachen bislang noch unbekannte Täter in das Vereinsheim der Pferderennbahn ein und randalierten im Innern. Am Sonntagmorgen in der Zeit zwischen 03.45 Uhr und 06.00 Uhr öffneten die Eindringlinge eine Zugangstür und verwüsteten den Raum, indem sie sämtliches Mobiliar und Wände mit teils beleidigenden Schriftzügen beschmierten. Außerdem brachen die Täter Schränke auf und leerten mehrere Getränke einer Geburtstagsfeier, die am Abend zuvor dort stattfand. Der ganze Raum wurde vermüllt und in einem äußerst verwahrlosten Zustand hinterlassen. Ob durch die unbekannten Täter etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Sie hinterließen jedoch einen Gesamtsachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer 0721 666-3611 entgegen.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell