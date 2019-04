Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungsserie

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden im Neureuter Weißdornweg an insgesamt sechs Fahrzeugen teilweise beide beziehungsweise der linke Außenspiegel abgetreten oder abgerissen. Die Fahrzeuge waren in der dortigen Einbahnstraße alle am linken Straßenrand ordnungsgemäß abgestellt. Die Täter richteten einen Sachschaden von mehr als tausend Euro an.

Zeugen die in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Neureut unter 0721/706600 zu melden.

