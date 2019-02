Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Einbruch in Café

Pforzheim (ots)

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 00:30 und 09:00 Uhr in ein Café in der Enzstraße in Pforzheim-Eutingen eingebrochen und haben dabei das Bargeld aus den dortigen Geldspielautomaten entwendet. Wieviel Geld die Diebe erbeuten konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 in Verbindung zu setzen.

