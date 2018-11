POL-KA: (CW) Nagold- In Sportgeschäft eingebrochen

Nagold (ots) - In der Nacht zum Dienstag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Sportgeschäft in der Freudenstädter Straße ein. Aus dem Verkaufsraum und den Lager- und Büroräumen entwendeten sie hochwertige Markensportschuhe, Sportbekleidung und Bargeld. In Müllsäcken transportierten sie das Diebesgut durch eine Nebentür Richtung Kinogebäude ins Freie und verluden es dort in ein Transportfahrzeug. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 35.000 Euro. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, erbeten.

