POL-KA: (KA)Karlsruhe- Jugendliche beschädigen geparkte Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) - Drei Jugendliche stehen im Verdacht, am Montag gegen 20.30 Uhr in der Neureuter Oberfeldstraße an zwei geparkten Autos die rechten Außenspiegel beschädigt und zum Teil die Fahrzeugseiten zerkratzt zu haben. Ein Anwohner konnte in der Folge zwei Tatverdächtige im Alter von 15 und 16 Jahren bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Mit ihnen war wohl auch eine 15-Jährige unterwegs, die sich entfernt hatte. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die festgehaltenen Jugendlichen, die beide bereits mehrfach polizeilich auffällig waren, ihren Eltern überstellt. Die weiteren Ermittlungen wegen den Sachbeschädigungen führt das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt.

