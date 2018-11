POL-KA: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen

Mühlacker (ots) - In Mühlacker haben Unbekannte am vergangenen Wochenende durch das Einwerfen mehrerer Glasscheiben einen Sachschaden von rund 4.000 Euro verursacht. Aufgrund der räumlichen Nähe könnten bei den beiden bislang bekannt gewordenen Tatorten die gleichen Täter vorgegangen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeireviers Mühlacker wurden von Freitag auf Sonntag zwei große auf der Gebäuderückseite befindliche Glasscheiben des Gymnasiums in der Rappstraße durch Steinbewurf eingeschlagen. Von Sonntag auf Montag wurde der umzäunte Bereich der Baustelle beim Mühlehof betreten und die Scheiben von dort stehenden Baggern zerstört. Hinweisgeber, die Angaben zu den noch unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen.

