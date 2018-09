POL-KA: (Enzkreis) Knittlingen - Unfall endet in Gartenhecke

Knittlingen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag an der Kreuzung Hans-Heinrich-Ehrler-Straße / Panoramastraße in Knittlingen missachtete ein 69-jähriger Audi-Fahrer gegen 10:50 Uhr die Vorfahrt eines von rechts kommenden Peugeot, der von einer 58-jährigen Frau gelenkt wurde. Infolge des Zusammenstoßes kam der Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer, bis er schließlich in einer Thujahecke eines angrenzenden Grundstücks zum Stehen kam. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Der Pkw des 69-Jährigen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro.

Florian Hanser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell