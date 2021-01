Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.01.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro verursachte ein bislang Unbekannter am Samstag, den 16. Januar, zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr, als er in der Daimlerstraße einen Verkehrsunfall verursachte und anschließend flüchtete. Der vermeintliche Täter fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Auto gegen den Audi eines 52-Jährigen, der den Wagen auf dem Parkplatz eines dortigen Supermarkts geparkt hatte. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne die Polizei oder den Eigentümer über den Unfall zu informieren. An dem Audi entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro, die der Besitzer aus eigener Tasche bezahlen muss, sollte die Polizei Buchen keinen Verursacher ermitteln können. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Walldürn/Buchen: Zeugen nach Einbruchstour gesucht

In Walldürn und in Buchen kam es in der Nacht auf Donnerstag zu mehreren Einbrüchen in Ladengeschäfte. In Walldürn brachen bislang Unbekannte in eine Metzgerei in der Adolf-Kolping-Straße und in eine Bäckerei in der Dr.-Heinrich-Köhler-Straße ein. Dort entwendeten sie Bargeld und Tabakwaren. Außerdem versuchten die vermeintlichen Täter, die Schiebetüre zu einem Schuhgeschäft in der Hauptstraße, in welches bereits am 15. Januar eingebrochen wurde, aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht, da sich die Türe nur einen Spalt breit öffnen ließ. In Buchen versuchten die Einbrecher in der Marktstraße, in der Kellereistraße und in der Pfarrgasse ebenfalls, die Glasschiebetüren der dortigen Ladengeschäfte aufzuhebeln. Auch hierbei konnten sie nicht in das Innere gelangen, und verursachten lediglich Sachschaden. Die Polizei Buchen bittet Zeugen der Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

