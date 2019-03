Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis PRESSEMITTEILUNG vom 04.03.2019

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Obrigheim: Hoher Schaden bei Diebstahl aus dem Stollen Obrigheim

Ein Schaden in mittlerer fünfstelliger Höhe entstand bei einem Einbruch in der Obrigheimer Grube, dem Karlsbergtunnel. Unbekannte verschafften sich über einen Seitenschacht Zutritt in das Innere der Grube und gelangten so über einen circa 300 Meter langen Schacht zu den Büroräumen und Maschinen. Für den Transport ihres umfangreichen Diebesguts, unter anderem Bohrhämmer, Funkgeräte, Sauerstoffselbstretter und weitere Kleinteile, benutzten die Täter ein Stollenfahrzeug. Dieser Pkw wurde circa 200 Meter von der Grube entfernt an einer Schranke aufgefunden. Zuvor wurden mit dem Wagen mehrere Kilometer vermutlich in der Grube gefahren. Aus einem Büro wurde zudem der Schlüssel eines der beiden Ausgangstore entwendet, um so aus dem Stollen ausfahren zu können. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Grube gemacht? Wem sind Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden an den Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, erbeten.

