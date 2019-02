Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.02.2019 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Pfedelbach: Bremsmanöver übersehen

Aufgrund eines entgegenkommenden vorfahrtsbereichtigten Pkws auf der Windischenbacher Straße in Pfedelbach musste die 56-jährige Fahrerin eines Opels am Donnerstagmorgen ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand reduzieren. Ein dahinter mit seinem Pkw fahrender 25-Jähriger erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Opel auf. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

