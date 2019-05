Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Weinstadt: Vorfahrt missachtet

Eine 70-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 8 Uhr die Ulrichstraße und beabsichtigte in die Stuttgarter Straße einbiegen. Sie missachtete dabei die Vorfahrt und stieß mit einem von links kommenden Fahrer eines Citroen Berlingo zusammen. Dabei blieben die Insassen unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

Waiblingen: Beim Spurwechsel Motorrad übersehen

Eine 32-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 7.30 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Am Teiler B29/B14 wechselte sie die Fahrspur nach rechts und übersah dabei den Fahrer eines Leichtkraftrades. Der 17-Jährige stürzte vom Bike und verletzte sich leicht. Der Schaden ist gering und wurde auf 600 Euro beziffert.

Waiblingen: Parkunfall

Ein 41-jähriger Fahrer eines Pkw Peugeot fuhr am Dienstag von der Alten Rommelhauser Straße in Richtung Mayenner Straße. An dieser Einmündung übersah der Fahrer eines Ford Transits beim Ausparken den vorbeifahrenden Peugeot und stieß mit diesem zusammen. Es entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Fellbach: Radfahrerin leicht verletzt

In der Fellbacher Straße wollte am Dienstag kurz nach 10 Uhr eine Fahrerin eines Pkw Skoda nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einbiegen. Hierbei übersah sie eine 71-jährige Fahrradfahrerin, die in dieselbe Richtung gefahren war. Die Radlerin konnte nicht mehr bremsen und stürzte beim Zusammenstoß mit dem Auto. Die Verletzte wurde vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Kernen im Remstal: Auto zerkratzt

2000 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale, der am Samstag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr in der Pfarrstraße einen weißen Pkw BMW Touring zerkratzte. Die Lackierungskosten belaufen sich nun auf ca. 2000 Euro. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizei in Kernen unter Tel. 07151/41798 entgegen.

