Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Diebstahl eines Quads

Güstrow (ots)

In der Nacht zum 09.07.22 entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück im Hengstkoppelweg in Güstrow ein Quad aus dem Carport. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Modell der Marke CF MOTO Typ Terralander 800 4x4 in der Farbe Schwarz mit weißen Applikationen. Auf dem Heckträger war eine schwarze Kunststoffkiste fest verbaut. In der gleichen Nacht wurde im Bärstämmweg ein weiteres Quad vor einem Wohnblock entwendet. Dieses konnte allerdings im Nachgang im Nahbereich mit zerstörtem Lenkerschloss festgestellt werden. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, kann aktuell nicht gesagt werden. Hinweise oder Beobachtungen zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Güstrow jederzeit unter 03843-2660 entgegen.

Bernhardt PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell