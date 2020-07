Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Taschendiebe bestehlen Seniorin

Wismar (ots)

Gestern Nachmittag, gg. 15.30 Uhr, kaufte eine ältere Dame (deutsche Staatsangehörige)in einem Drogeriemarkt in der Johann-Stelling-Straße in Gadebusch ein. Als die Rollstuhlfahrerin folgend mit ihrer Geldkarte an der Kasse bezahlte, bemerkte sie, wie sie dabei von einem Paar mit südländischem Erscheinungsbild beobachtet wurde. Nach dem Bezahlen verstaute die Seniorin die EC-Karte in ihrer Manteltasche und verließ das Geschäft. Kurz darauf sprach sie der Mann (Größe ca. 160 cm, gepflegte Erscheinung) auf dem nahegelegenen Parkplatz in gebrochenem Deutsch an. Er hielt ihr dabei einen Kassenzettel unmittelbar vors Gesicht und fragte ohne nachvollziehbaren Grund nach dem dort aufgedruckten Betrag. Aus dem Augenwinkel, so die Seniorin, konnte sie beobachten, dass der Mann seiner korpulenten Begleiterin dabei zuzwinkerte. Danach entfernte sich das Paar. Wenige Minuten später stellte die Seniorin das Fehlen ihrer EC-Karte fest. Sie nahm umgehend die Sperrung der Karte vor und informierte die Polizei. Ob die Täter die Karte zum Einsatz brachten ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Die Polizei in Gadebusch bittet Zeugen, die relevante Hinweise zu Tätern bzw. einem von ihnen genutzte Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 03886/722 0 zu melden.

