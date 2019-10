Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Motorradunfall auf der L 264 - Kradfahrer schwerverletzt (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots)

Am heutigen Nachmittag ereignete sich gegen 15:30 Uhr auf der L264, Höhe der Ortschaft Trassenheide ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwerverletzt wurde.Der 38-jährige Motorradfahrer von der Insel Usedom befuhr mit seiner Suzuki die L 264 aus Richtung Trassenheide kommend in Richtung Karlshagen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein Kurierfahrer am Ortsausgang Trassenheide auf der L 264 rückwärts, um auf ein Grundstück zu fahren. Der Kradfahrer bemerkte das Zurücksetzten des Kurierautos zu spät und versuchte dem Fahrzeug auszuweichen. In der Folge verlor der Mann die Kontrolle über sein Krad und kam von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz erlitt der Biker Rippenprellungen und wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Greifswald verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000,- Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern weiter an. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell