Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Kino von Einbrechern aufgesucht

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Freitag zwischen 23.25 Uhr und 08.45 Uhr, machten sich unbekannte Täter an einem Kino in der "Große Straße" zu schaffen. Im Tatzeitraum verschafften sich die Unbekannten mittels grober Gewalt über den Hintereingang Zutritt in die Büroräume. Dort entwendeten sie Bargeld und flexten zwei Tresore auf, aus welchen sie ebenfalls Geld an sich nahmen. Hinweise und Beobachtungen zum Geschehen nimmt die Polizei in Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

