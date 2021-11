Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Fledder: Brandstiftung an einem Pkw im Industriegebiet

Osnabrück (ots)

Durch einen lauten Knall wurden am Donnerstag zwei Zeugen auf einen Pkw-Brand in der "Hettlicher Masch" aufmerksam. Im Hinterhof auf Höhe der Nr. 12 geriet gegen 13.15 Uhr ein grüner Renault Lugana in Brand. Nach ersten Erkenntnissen waren hier unbekannte Brandstifter am Werk, welche sich vermutlich über den rückwärtigen Fußgängerweg Zugang zum Gelände verschafften. Die Berufsfeuerwehr Osnabrück konnte das Feuer löschen. Der Wagen wurde durch den Brand im Bereich der Fahrzeugfront komplett zerstört und für das Strafverfahren sichergestellt. Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3103 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell