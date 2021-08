Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Zwei Pedelecs gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Quakenbrück (ots)

In Quakenbrück trieben Diebe ihr Unwesen und stahlen zwei Pedelecs der Marke Gazelle. In der Bremerkampstraße erlangten der oder die Täter zwischen Dienstagabend (22 Uhr) und Mittwochmorgen (10 Uhr) ein mattschwarzes 28-Zoll-Rad (Modell Arroyo C7 Elite). In der Merschsiedlung entwendeten sie am Mittwochmorgen, zwischen 08.15 und 09.30 Uhr, aus einem Gartenschuppen ein graues 26-Zoll-Pedelec, das mit einem auffälligen roten Bremskabel ausgestattet ist. Die Polizei in Quakenbrück sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05431/907760 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell