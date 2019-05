Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Beschädigter weißer Transporter gesucht

Melle (ots)

Die Polizei in Melle ermittelt derzeit in einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstagmorgen auf der Ecke Bulstener Straße/Markendorfer Straße ereignete. Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Transporters bog gegen 09.10 Uhr aus Richtung Buer kommend von der Markendorfer Straße nach links in die Bulstener Straße ab. Dabei streifte das Fahrzeug einen schwarzen Audi A3, der von der Bulstener Straße auf die Markendorfer Straße abbiegen wollte und den Transporters erst noch passieren lassen musste. Der Transporter hielt danach aber nicht an und setzte seine Fahrt fort. Der Audi wurde durch das unbekannte Fahrzeug an der kompletten Fahrerseite beschädigt. Die Höhe des Schadens wurde auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf einen vermutlich vorne links beschädigten weißen Transporter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeikommissariat Melle, Telefon 05422-920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell