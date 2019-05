Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Audi A6 angefahren und beschädigt - Verursacher flüchtet

Bad Laer (ots)

In der Iburger Straße ereignete sich in der Nacht zu Freitag eine Unfallflucht. Vermutlich stieß ein Radfahrer zwischen 19 Uhr (Donnerstag) und 09 Uhr (Freitag) gegen das Heck eines am Fahrbahnrand abgestellten Audi A6 und beschädigte das schwarze Auto. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bad Laer (Telefon 05424/8831).

