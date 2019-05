Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Pkw aufgebrochen

Wallenhorst (ots)

Auf dem Parkplatz einer Fachklinik am Hohnweg, geriet am Samstagnachmittag ein blauer Kleinwagen ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr schlugen sie an einem Renault Clio eine Seitenscheibe ein und stahlen aus dem Inneren des Pkw eine Handtasche. Die Tasche ließen die Täter jedoch in der Nähe des Tatortes zurück und flüchteten unerkannt. An Zeugenhinweisen ist die Polizei in Wallenhorst interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05407/81790 entgegen.

