Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Alurad eines Audi aufgefunden- Herkunft unbekannt

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Am Samstagmorgen wurde auf einem Parkplatz hinter einem Haus der Natruper Straße ein teures Pkw-Rad aufgefunden, dessen Herkunft völlig unbekannt ist. Es handelt sich dabei um eine 8x18 Zoll große Alufelge von Audi mit einem Winterreifen "Dunlop Sport 5" in der Größe 245/40 R18 97V. Eine Nachfrage nach der Herkunft des Rades bei den Anwohnern blieb ohne Erfolg, möglicherweise stammt das Rad aus einer Straftat. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell