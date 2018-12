POL-OS: Osnabrück - Einbrüche

Osnabrück (ots) - Der Osnabrücker Polizei wurden mehrere Einbrüche gemeldet. Am Freitag waren Einbrecher im Zeisigweg und in der Süntelstraße aktiv. Im Zeisigweg hebelten Unbekannte zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr eine Balkontür auf und gelangten so in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnung wurde durchsucht, Schmuck wurde entwendet. Zwischen 16.30 Uhr und 22.15 Uhr gelangten unbekannte Täter - ebenfalls durch Aufhebeln einer Balkontür - in der Süntelstraße in eine Wohnung, die sie dann auch durchsuchten. Über evtl. Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Hinweise zu den beiden Taten bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

