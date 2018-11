POL-OS: Georgsmarienhütte: Unfallflucht mit Traktor

Georgsmarienhütte (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Straße Osterheide zu einer Unfallflucht durch den Fahrer eines Traktors mit Anhänger. Ein Kia Ceed war gegen 15.35 Uhr in Richtung Niedersachsenstraße unterwegs, als dessen Fahrer unweit der Awigo das langsam fahrende Gespann überholte. Gerade in dem Moment fuhr der Traktorfahrer nach links herüber, so dass der Autofahrer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam der Kia von der Fahrbahn ab und überfuhr einen kleinen Findling sowie ein Verkehrszeichen. Während das stark beschädigte Auto anhalten musste, setzte das landwirtschaftliche Gespann (möglicherweise mit einem Gülleanhänger) seine Fahrt fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

