POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Osnabrück (ots) - Eine Kfz-Werkstatt an der Iburger Straße erhielt in der Nacht zu Dienstag ungebetenen Besuch. Ein unbekannter Täter hebelte zwei Türen der an der Ecke Ravensbrink gelegenen Firma auf und stahl aus dem Werkstattbereich diverse Werkzeuge und elektronische Messgeräte. Wem in der betreffenden Nacht etwas Verdächtiges im Bereich Iburger Straße/Ravensbrink aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück. Telefon: 0541-3273203.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell