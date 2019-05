POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Donnerstag, 16.05.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Ostrhauderfehn - Diebesgut vergraben

Ostrhauderfehn - Den Versuch, eine Drohne samt Zubehör zu entwenden, unternahm gestern Nachmittag gegen 14:50 Uhr ein 39-jähriger Mann aus Ostrhauderfehn am Idasee in der Straße Idafehn-Nord. Ein Drohnenbesitzer, ein 30-jähriger Moormerländer, führte auf dem Gelände Flüge mit einer Drohne durch, als das Fluggerät in einiger Entfernung abstürzte. Der 30-Jährige ließ seine restliche Ausrüstung am Standort zurück und machte sich auf die Suche nach der niedergegangenen Drohne. Diese Situation bemerkte der Ostrhauderfehner und nutzte sie augenblicklich aus. Er nahm die zurückgelassene Ausrüstung, darunter unter anderem eine zweite Drohne mit Fernsteuerung, eine Flugbrille und mehrere Akkus an sich und verließ das Gelände. Zeugen beobachteten, wie der Ostrhauderfehner sich mit dem Diebesgut zu einem nahegelegenen Campingplatz begab. Der Drohnenbesitzer konnte den Tatverdächtigen schließlich dort antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das Diebesgut befand sich allerdings nicht mehr im Besitz des 39-Jährigen. Bei einer Befragung durch die Polizeibeamten räumte der Tatverdächtige die Vorwürfe ein. Das Diebesgut hatte er zwischenzeitlich bereits in einem angrenzenden Waldstück vergraben. Der Ostrhauderfehner führte die Beamten zu dem Versteck und händigte die Gegenstände aus, die nunmehr wieder im Besitz seines rechtmäßigen Eigentümers sind.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Emden - Mit einem Atemalkoholgehalt von 1,27 Promille war am Mittwochabend gegen 21:10 Uhr eine 55-jährige Emderin mit einem PKW in der Fletumer Straße unterwegs. Beamte hatten die Frau zu einer Verkehrskontrolle gestoppt und Atemalkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest bestätigte schließlich den ersten Verdacht und lieferte das genannte Ergebnis. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten eine Blutentnahme.

Hesel - Exhibitionistische Handlung

Hesel - Zu einer exhibitionistischen Handlung kam es gestern Nachmittag in einem Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr auf einem Weg im Heseler Wald. Eine Frau spazierte von der Firreler Straße aus über einen Hauptweg durch den Wald in östliche Richtung, als ihr ein Mann auffiel, der von einem Seitenweg auf den Hauptweg lief. Die Frau beobachtete, wie der Mann bei heruntergelassener Hose an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Spaziergängerin verließ daraufhin die Örtlichkeit und erstattete zu einem späteren Zeitpunkt Anzeige bei der Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Mann eine kräftige, muskulöse Statur, jedoch mit leichtem Bauchansatz aufweisen. Er trug kurze gepflegte Haare, wobei das seitliche Kopfhaar kürzer geschnitten war als das Deckhaar. Bekleidet war der Mann mit einem hellblauen T-Shirt mit weißer Aufschrift und blauer Jeans. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Diebstahl aus PKW

Leer - Eine Geldbörse samt Bargeld und Ausweisdokumenten, zwei Sonnenbrillen und einen Laptop entwendete ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus einem VW Golf, der in der Kolberger Straße geparkt war. Zurzeit ist unbekannt, wie sich der Täter den Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs verschaffte. Die Beamten fanden keine Aufbruchspuren vor. Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers war der VW zum Tatzeitpunkt verschlossen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

