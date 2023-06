Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Einbruch gesucht

Lingen (ots)

Am Dienstag zwischen 00.30 Uhr und 19.00 Uhr kam es in der Straße "Immenhook" in Lingen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in das Haus einzudringen, scheiterten jedoch bei dem Versuch. Beute machten die Täter nicht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer: 0591-870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell