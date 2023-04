Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Zeugen gesucht

Lünne (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 7.30 Uhr in der Kirchstraße in Lünne zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lkw war vermutlich in Richtung Messinger Straße unterwegs. Dabei stieß das Fahrzeug gegen das Dach sowie die Regenrinne eines dortigen Geschäftshauses. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell