Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zeugen gesucht

Spelle (ots)

Am Samstag kam es in Spelle vermutlich in den frühen Morgenstunden zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Schapener Straße / Ecke Johannesstraße. Dabei wurde ein Absperrpfosten angefahren und aus der Verankerung gerissen. Der Verursacher entfernte sich, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

