POL-EL: Dalum - Schwelbrand in Filteranlage

Dalum (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am Samstag gegen 9.30 Uhr zu einem Schwelbrand in der Filteranlage einer Firma an der Siemensstraße in Dalum. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Groß Hesepe und Osterbrock waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

