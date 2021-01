Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsland/Grafschaft Bentheim - 28 Polizeieinsätze wegen Sturmschäden

Emsland/Grafschaft Bentheim (ots)

Die Polizei im Emsland und der Grafschaft Bentheim musste am Donnerstag zwischen 6 und 9 Uhr zu insgesamt 28 sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden. Im kompletten Inspektionsbereich stürzten Bäume sowie abgebrochene Äste auf die Straßen, Zäune und Baustellenabsperrungen fielen um. In diesem Zusammenhang waren die Beamtinnen und Beamten bei neun Unfällen im Einsatz. So prallten gleich zwei Fahrzeuge auf der Lengericher Straße in Lingen gegen 6 Uhr kurz hintereinander gegen einen umgestürzten Baum. Die 27- und 31-jährigen Fahrzeugführer blieben unverletzt. In Groß Berßen wurde ein Bus während einer Leerfahrt auf der Lange Straße von einer Sturmböe erfasst. Der Fahrer verlor daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab. Der Bus kam anschließend in einem Graben zum Liegen. Auch hier wurde niemand verletzt. Der Bus musste mithilfe eines Krans geborgen werden. Wie hoch die durch den Sturm verursachten Sachschäden sind, ist bislang unklar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell