Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn -Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Nordhorn (ots)

Gestern kam es um 09:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Neuenhauser Straße in Nordhorn. Eine 72-Jährige befuhr mit ihrem Daimler die Neuenhauser Straße stadteinwärts. Zeitgleich befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Opel die Euregiostraße in Richtung Pestalozzistraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Personen wurden nicht verletzt. Da der Unfallhergang noch ungeklärt ist, werden Zeugen gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

