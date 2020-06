Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Dieb ermittelt

Sögel (ots)

In einer Drogerie am Knippers Kohlenhof ist es in den vergangenen Wochen wiederholt zu Diebstählen hochwertiger Parfums gekommen. Die Polizei konnten nun einen Tatverdächtigen ermitteln. Er schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Anhand einer Videoauswertung fiel der Tatverdacht auf einen 33-jährigen Mann. Dieser hielt sich mehrfach mit einem Kleinkind und einem Kinderwagen in der Drogerie auf. Bei den Taten entnahm er die Flaschen aus den jeweiligen Verpackungen und verstaute sie in den gefalteten Sonnenschutz des Kinderwagens. Bei den Diebstählen entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

