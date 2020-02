Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Keine Beute bei Einbruch

Lingen (ots)

Im Ortsteil Bramsche ist es zwischen Sonntagabend und Dienstagnacht zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Straße Wolkenkamp gekommen. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Fensterscheibe ein, gelangten in das Firmengebäude und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend betraten sie die angrenzende Werkstatt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen sie den Tatort ohne Diebesgut.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell