POL-EL: Lingen - Täter bei Diebstahl festgenommen

Lingen (ots)

Zeugen haben am Donnerstagmittag einen Mann festgehalten, als dieser versuchte einen Opferstock in der Maria-Königin Kirche in der Straße In den Sandbergen aufzubrechen. Bei der anschließenden Festnahme durch die Polizei leistete der 42-jährige Mann Widerstand. Ein Polizeibeamter zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Täter wurde auf die Dienststelle gebracht.

Bereits in den vergangenen Tagen war es zu mehreren Diebstählen aus dem Opferstock der Maria-Königin Kirche gekommen. Die Polizei ermittelt nun, ob der Mann möglicherweise auch für diese Taten verantwortlich ist.

