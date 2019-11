Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Gestürzte Fahrradfahrerin

Lathen (ots)

Am Donnerstag vormittag, gegen 08:00 Uhr, stürzte eine 48jährige Frau in Lathen an der Kanalstraße aus nicht bekannten Gründen mit ihrem Fahrrad.

Sie zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu und musste zur ärztlichen Versorgung mittels Rettungwagen in das Krankenhaus gebracht werden./KP

