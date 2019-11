Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - PKW mit Farbe beschmiert

Geeste (ots)

Zwischen Montag und Dienstag vergangener Woche wurde in der Straße Am Kleetmoor ein Toyota mit Graffiti beschmiert. Der PKW stand dabei vor einem Mehrfamilienhaus. Hinweise nimmt die Polizei in Geeste unter der Rufnummer (05937)8236 entgegen.

