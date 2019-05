Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrer schwer verletzt

Nordhorn (ots)

Am Sonntagmittag ist es an der Rasenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 31-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 13.10 Uhr mit seinem Motorroller in Richtung Bentheimer Straße unterwegs, als plötzlich der Gaszug des Fahrzeuges blockierte. Der Mann verlor die Kontrolle und stieß gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Er verletzte sich schwer. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die Beamten haben die Ermittlungen, unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein, aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell