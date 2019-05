Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Auto an der Siegerlandstraße beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, wurde auf der Siegerlandstraße ein auf dem dortigen Parkstreifen abgestellter grauer Audi A3 Sportback am linken hinteren Kotflügel beschädigt. Ein bisher unbekanntes, vermutlich weißes Auto, touchierte den PKW vermutlich beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter (05921) 3090 zu melden. /mal

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Pressestelle

Telefon: 0591 / 87-0

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell