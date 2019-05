Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannte setzen Papiermülltonne in Brand

Lingen (ots)

Gestern Abend wurde im Ortsteil Brögbern zwischen 17:30-18:20 Uhr eine Papiermülltonne des katholischen Kindergartens St. Marien in der Straße Am Kindergarten in Brand gesetzt. Durch das Feuer wurden zudem eine weitere Mülltonne, der Holzunterstand sowie eine angrenzende Hecke in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits am Sonntag zu einem ähnlichen Vorfall. Gegen 15:30 Uhr geriet in der Sandbrinkerheidestraße ebenfalls eine Mülltonne in Brand.

Die Polizei Lingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

